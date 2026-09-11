عمار بن حميد يحضر أفراح عبيد الله وبن ظاهر في دبي

عجمان في 11 سبتمبر /وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد العزيز محمد إبراهيم عبيد الله، بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة هلال خلفان بن ظاهر المهيري اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.

وهنّأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ذوي العريسين بهذه المناسبة، متمنياً لهما حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

وحضر حفل الاستقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، اللذان باركا للعريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة.