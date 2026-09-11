انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة السلة 17 سبتمبر

دبي في 11 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة يوم 17 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المنافسات الرسمية بكأس الاتحاد المفتوح للموسم الجديد 2026- 2027.

وأكد علي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، أن المنافسة ستشهد مشاركة 7 فرق تم توزيعها إلى مجموعين، تضم الأولى شباب الأهلي والبطائح والوصل، بينما تتألف الثانية من النصر والشارقة والوحدة والجزيرة.

ووصف روزنامة الموسم الحالي بأنها مزدحمة بالبطولات الودية والدولية، ما أدى إلى بداية مبكرة للموسم من خلال بطولة كأس الاتحاد، إضافة إلى أن إلغاء مشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا باليابان يتيح الفرصة للاعبي فرق الرجال المشاركة في مباريات كأس الاتحاد.

وقال الأميري إن إقامة كأس الاتحاد بالتزامن مع تأهل منتخبنا الوطني إلى النافذة الآسيوية الثانية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029، خطوة مهمة لمنح لاعبي المنتخب فرصة إيجابية للمحافظة على الجاهزية البدنية والفنية، قبل التصفيات المقررة خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبلين، خصوصا أن المنافسة ستتوقف بعد 6 جولات من الأدوار التمهيدية تمهيدا لتجمع المنتخب.