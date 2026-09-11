"أدنوك" و"XRG" و"مصدر" تعزز شراكاتها في ألمانيا عبر اتفاقيات استراتيجية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا

أبوظبي في 11 سبتمبر /وام/ أعلنت اليوم كل من "أدنوك" و"XRG" و"مصدر "عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات ألمانية رائدة تسهم في تعزيز الشراكة النوعية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تمهد هذه الاتفاقيات لإمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو، وتسهم في تعزيز التعاون عبر الاستفادة من التكامل بين خبرات دولة الإمارات في مجالات الطاقة والاستثمار طويل الأمد، والقدرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية.

تم توقيع الاتفاقيات خلال "زيارة دولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبعد إعلان الدولة نيتها استثمار 40 مليار يورو على المدى البعيد في ألمانيا لدعم الصناعات والتقنيات والوظائف المتخصصة التي ستقود النمو وتعزز القدرة التنافسية في المستقبل.

وتم إبرام اتفاقيات مع شركات "آر دبليو إي" و"سيفي" و"إم بي إنرجي" و"كوفيسترو" و"سيمنس" و"بوش" للتعاون في مجالاتٍ حيوية من ضمنها الغاز الطبيعي المسال، والغاز، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"XRG"، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية لدعم النمو والتقدم في مختلف القطاعات، تواصل دولة الإمارات وجهورية ألمانيا الاتحادية تطوير العلاقات الثنائية الممتدة لعقود بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المشترك على المدى البعيد.. وتمثل الاستثمارات الإضافية المخطط تنفيذها على المدى البعيد بقيمة 40 مليار يورو، والتي أُعلن عنها هذا الأسبوع، إلى جانب الاتفاقيات التي وقعتها اليوم ’أدنوك‘ و’XRG‘ و’مصدر‘ مع شركائنا الألمان،خطوة جديدة تعزز استثمارات دولة الإمارات في منظومة الطاقة والصناعة الألمانية، وترسخ التعاون بين بلدينا الصديقين، بما يوفر فرصاً جديدة للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

جاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات بالتزامن مع إطلاق مجلس الاستثمار الإماراتي-الألماني، الذي يضم ممثلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى التجارية، وتسهيل ترجمتها إلى مشروعات ملموسة تسهم في تسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا الإطار، وقّعت "أدنوك" وشركة "آر دبليو إي للتوريد والتجارة المحدودة" خطاب نوايا للعمل على استكمال اتفاقيات طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الجانبين في فبراير 2026.

وستعمل الشركتان على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وأوروبا والعملاء الآسيويين، اعتماداً على محفظة الغاز الطبيعي المسال المتنامية التابعة لـ "أدنوك للغاز" و"XRG"، والتي تشمل مشروعات "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، و"جزيرة داس"، و"ريو غراندي"، و"موزمبيق"و"الأرجنتين"، على أن تبدأ الإمدادات في مطلع العقد القادم.

كما وقّعت "تعزيز" وشركة "كوفيسترو" خطاب نوايا يحدد الخطوات التالية لدراسة الجدوى التي يجريانها لتطوير سلسلة قيمة عالمية المستوى لمادة ثنائي فينيل الميثان ثنائي الإيزوسيانات (MDI) في مدينة الرويس الصناعية، وذلك استكمالاً للإعلان الأولي الصادر في يونيو 2026.

واستناداً إلى نتائج الدراسة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، يستهدف الطرفان تحديد الخطوة التالية خلال الأشهر القادمة، وتطمح الشركتان للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي بما قد يتيح بدء عمليات الإنتاج في مطلع العقد القادم.

وأبرمت "أدنوك" و"XRG" وشركة "سيفي" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص للتعاون الاستراتيجي عبر سلاسل القيمة الخاصة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وسيبحث الطرفان إمكانات التعاون في مجالات إمدادات الغاز والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتحسين محافظ الأعمال، بهدف دعم أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزيز تطوير الأسواق الأوروبية.

كما وقّعت"كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" و"إم بي إنرجي" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون لدعم إنشاء سلاسل إمداد للأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا.

وفي مجال الطاقة المتجددة، وقّعت "مصدر" و"آر دبليو إي" مذكرة تفاهم لدراسة مشاركتهم في العروض المستقبلية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في ألمانيا.

كما وقّعت "مصدر" وشركة "لوكسكارا" مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية لدراسة فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة الرياح البحرية وحلول تخزين الطاقة في البطاريات في ألمانيا ومختلف أنحاء أوروبا.

ووقّعت "أدنوك" اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركات "بوش" و"سيمنس" لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تستند إلى استثمارات تتجاوز 20 مليار يورو نفذتها كل من "أدنوك" و"XRG" و"مصدر" في قطاعي الطاقة والصناعة في ألمانيا، بما في ذلك استثمار "XRG" بقيمة 14مليار يورو في شركة "كوفيسترو"، واستثمار "مصدر" في مشروع "إيغل بحر البلطيق" لطاقة الرياح البحرية، الذي ينتج ما يكفي من الكهرباء المتجددة لتلبية احتياجات نحو475 ألف منزل في ألمانيا.

كانت "أدنوك" قد أبرمت اتفاقيات توريد طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال إلى السوق الألمانية بكميات إجمالية تبلغ 1.6 مليون طن متريسنوياً، وهو ما يلبي احتياجات أكثر من 3.5 مليون منزل في ألمانيا من الكهرباء.