‏"XRG" و"أدنوك" و"سيفي" تستكشف فرص تعزيز الإمدادات الموثوقة من الغاز إلى ألمانيا وأوروبا

ميونخ في 11 سبتمبر /وام/ وقّعت "XRG" و"أدنوك" وشركة "سيفي" الألمانية اليوم، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص العمل المشترك عبر سلاسل القيمة الخاصة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، بما يعزز التزام هذه الشركات بتوفير إمدادات طاقة موثوقة وتنافسية لألمانيا وأوروبا.

تم التوقيع خلال "زيارة دولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتستند المذكرة إلى الشراكة القائمة بين الأطراف الثلاثة، وتجمع بين قدراتهم المتكاملة من خلال إمدادات "أدنوك" والإمدادات الدولية المتنوعة التي تمتلكها "XRG" وتسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين "أدنوك" و"XRG" و"سيفي".

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "XRG": بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رئيساً للمجتمع الدولي في مختلف القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز أمن الطاقة وتحفيز النمو والتقدم، وتماشياً مع هذا النهج، تتعاون ’XRG‘ و’أدنوك‘ بشكل وثيق مع الشركات الألمانية انطلاقاً من التزامها الراسخ وبعيد المدى تجاه جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث نفذنا بالفعل استثمارات بقيمة 19 مليار يورو، وفي خطوة مهمة، أعلنت دولة الإمارات هذا الأسبوع نيتها استثمار 40 مليار يورو إضافية في ألمانيا على المدى البعيد، وتعكس هذه الاتفاقية مع ’سيفي‘ الإمكانات الكبيرة التي يمكن للشركات الإماراتية والألمانية تحقيقها عبر العمل المشترك، وتمهد لخلق فرص جديدة عبر سلاسل القيمة الخاصة بالغاز والغاز الطبيعي المسال، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية ونمو القطاع الصناعي.

من جانبه، قال الدكتور إغبرت ليج، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفي": يسرنا توسيع تعاوننا مع شركاء موثوقين مثل ’أدنوك‘ و’XRG‘، وفي ظل المشهد الحالي لقطاع الطاقة، تكتسب مثل هذه الشراكات الراسخة عبر سلسلة القيمة أهمية متزايدة، ومن خلال الجمع بين القدرات العالمية التي تمتلكها ’أدنوك‘ و’XRG‘ في مجال الإمدادات، وحضور’سيفي‘ في الأسواق وخبراتها التجارية وعلاقاتها مع العملاء وإمكاناتها في الوصول إلى البنية التحتية، فإننا نتطلع إلى المساهمة في تعزيز مرونة منظومات الطاقة في ألمانيا وأوروبا".

وبموجب المذكرة ستعمل الأطراف على استكشاف فرص التعاون في أربعة مجالات رئيسة، تشمل تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات في ألمانيا وأوروبا بالاستفادة من القدرات المتكاملة لـ"أدنوك" و"XRG" في قطاعي الغاز والغاز الطبيعي المسال، كما سيتم بحث تطوير الأسواق وفرص النمو بعيد المدى وتعزيز مرونة أسواق الطاقة، وتشمل مجالات التعاون كذلك تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد من خلال الاستفادة من الأصول والبنية التحتية والقدرات المتكاملة للأطراف، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة وتطويرها، على أن تستكشف الشركات الثلاث فرص تحسين إدارة محافظ الأعمال وحركة الشحن.

وتستند المذكرة إلى سجل "أدنوك" الحافل كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، حيث قامت الشركة بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال قادمة من الشرق الأوسط إلى ألمانيا مطلع عام 2023.

كما أبرمت "أدنوك" اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع عدد من العملاء الألمان، إلى جانب توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب من خلال "ممر الغاز الجنوبي".

جدير بالذكر أن المذكرة تسهم في توسيع الحضور الاستراتيجي الحالي لـ "XRG" في ألمانيا، حيث تُعد الشركة مستثمراً رئيساً في السوق الألمانية، بما في ذلك استثمارها في شركة "كوفسترو". كما تؤكد التزامها بالاستثمار في مختلف مراحل وجوانب سلاسل القيمة الخاصة بالغاز والغاز الطبيعي المسال.