"كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" و"إم بي إنرجي" توقع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز سلسلة توريد الأمونيا

أبوظبي ،ليفركوزن، هامبورغ في 11 سبتمبر /وام/ وقعّت كل من"كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" و"إم بي إنرجي" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون عبر سلسلة القيمة الخاصة بالأمونيا في ألمانيا وأوروبا، وذلك خلال "زيارة دولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

يجمع هذا التعاون بين القدرات العالمية لـ "فيرتيغلوب" في إنتاج وتوريد الأمونيا، وخبرات "إم بي إنرجي" في مجال البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، ومكانة "كوفيسترو" الرائدة بين كبار المستهلكين الصناعيين للأمونيا في ألمانيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس شركة "فيرتيغلوب"، أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، إمكانية توريد الأمونيا عبر محطة استيراد مقترح إنشاؤها وتشغيلها عن طريق "إم بي إنرجي"، الشركة المستقلة والمتكاملة العاملة في قطاع الطاقة، في منطقة بلومنساند بمدينة هامبورغ.

وفي إطار هذا التعاون، تبحث “فيرتيغلوب” أيضاً إمكانية الاستثمار في حصة ملكية بمحطة هامبورغ.

وستقوم "كوفيسترو"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع مواد البوليمرات عالية الجودة، بدراسة إمكانية استلام الأمونيا التي يتم توريدها عبر المحطة المقترحة لاستخدامها كمادة خام في عملياتها الإنتاجية ولتلبية احتياجاتها من إمدادات الهيدروجين.

ومن خلال تطوير مسار إضافي لواردات الأمونيا إلى ألمانيا، يسهم هذا التعاون في تنويع خيارات التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الداعمة للقطاع الصناعي الأوروبي.

كما ستبحث الشركات فرص تلبية احتياجات عملاء آخرين من القطاع الصناعي في مختلف أنحاء أوروبا.

وستتعاون الشركات الثلاث لتقييم المتطلبات التجارية والفنية واللوجستية اللازمة لتوريد الأمونيا عبر هامبورغ، بما في ذلك الطاقة الاستيعابية للمحطة المقترحة والكميات وترتيبات التسليم والنقل إلى العملاء الصناعيين، إضافة إلى تقييم البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة، بما يشمل خطوط الأنابيب، ووسائل النقل النهري وعبر السكك الحديدية.

وتُعد الأمونيا مادةً أولية أساسية لصناعة الكيماويات، كما يمكن استخدامها أيضاً كناقل للهيدروجين.

ويمكن أن يسهم توفير إمدادات موثوقة وتنافسية من الأمونيا منخفضة الكربون والمنتجة باستخدام الطاقة المتجددة في خفض البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الكيماويات ودعم تنفيذ النقلة النوعية في قطاع الطاقة.

وستُشكّل البنية التحتية الخاصة بمنظومة الاستيراد والتخزين والنقل ركيزةً أساسية لإتاحة هذه الإمدادات على نطاق صناعي.

ويشمل التعاون تقييم الفرص في مجال الأمونيا التقليدية ومنخفضة الكربون والمتجددة، بما في ذلك مستوى كثافة الانبعاثات الكربونية للإمدادات المحتملة ومدى توافقها مع الأطر التنظيمية ومتطلبات الاعتماد ذات الصلة، مثل آلية تعديل مستويات الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، والمتطلبات المتعلقة بالهيدروجين منخفض الكربون والمتجدد.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة لتعزيز ارتباط ’فيرتيغلوب‘ بالعملاء الصناعيين في أوروبا وتوسيع مسارات الوصول إلى الأسواق لمنصتنا العالمية للأمونيا.. ويتيح التعاون مع ’كوفيسترو‘ و’إم بي إنرجي‘ فرصة لدعم تطوير سلسلة إمداد موثوقة وتنافسية عبر هامبورغ، بما يتماشى مع توجهات استراتيجية النمو 2030 للشركة التي تركز على تعزيز القرب من العملاء وتحقيق النمو المنضبط في مجال الأمونيا منخفضة الكربون.

من جانبه، قال الدكتور ماركوس شتايلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيسترو"، إن الأمونيا تُعد عنصراً أساسياً في صناعة الكيماويات، وتمثّل بصمتها الكربونية عاملاً مهماً في تنفيذ نقلة نوعية لعملياتنا الإنتاجية ولذلك، يعد تأمين إمدادات موثوقة وتنافسية ومتزايدة من الأمونيا منخفضة الكربون أولوية استراتيجية للشركة، ومن خلال تعاوننا مع ’فيرتيغلوب‘ و’إم بي إنرجي‘، نستكشف مساراً إضافياً للتوريد يمكن أن يسهم في دعم أهدافنا نحو تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مرونة الإمدادات في ألمانيا وأوروبا.

من جهته، قال جوناثان بيركنز، الرئيس التنفيذي لشركة "إم بي إنرجي"، إن تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة بأوروبا يتطلب توفير المواد منخفضة الكربون، إلى جانب البنية التحتية الموثوقة القادرة على إيصالها إلى العملاء في القطاع الصناعي على نطاق واسع، وتجمع هذه المذكرة قدرات متكاملة في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والطلب، بهدف استكشاف فرص تطوير سلسلة قيمة موثوقة للأمونيا عبر هامبورغ، وبالاستفادة من خبراتنا الممتدة في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، نهدف إلى المساهمة في تعزيز أمن الإمدادات ودعم التوسع التدريجي في استخدام الأمونيا منخفضة الكربون في ألمانيا ومختلف أنحاء أوروبا.