نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي

لندن في 12 سبتمبر /وام/ حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي مدفوعا بشكل خاص بزيادة استخدام الشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء البريطاني (او ان اس) أن هناك مؤشرات على تنامي استخدام الشركات للذكاء لاصطناعي وغيره من تقنيات حديثة ما أسهم في تحقيق أداء قوي لقطاع الخدمات وقطاعات اقتصادية أخرى. و تجاوز النمو المسجل في يوليو معدلات النمو في يونيو ومايو الماضيين التي بلغت 0.3 بالمئة وصفرا بالمئة على التوالي.

و رحب وزير الخزانة البريطاني جون هيلي بالنتائج التي حققها اقتصاد بلاده رغم حالة عدم اليقين العالمية الخطيرة حسب تعبيره.

-خلا-