أسعار الوقود ترفع نسبة التضخم بالولايات المتحدة

واشنطن في 12 سبتمبر /وام/ استمر ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس للشهر الثاني على التوالي مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار وقود السيارات التي شكلت أكثر من ثلث الارتفاع الشهري، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو أحد أبرز مقاييس التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في أغسطس وهي النسبة ذاتها المسجلة في يوليو.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار وقود السيارات ارتفع بنسبة 3.9 في المئة خلال أغسطس مساهما بأكثر من ثلث الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود.

وإلى جانب ارتفاع أسعار الوقود أدى التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية ما أسهم بدوره في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهري يوليو وأغسطس على التوالي.

-خلا-