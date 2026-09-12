صعود الأسهم الأمريكية مدفوعة بزيادة توقعات رفع الفائدة

نيويورك في 12 سبتمبر /وام/ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة ⁠وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مع تراجع أسعار النفط وصدور بيانات قوية للتضخم عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 64.84 نقطة، ​أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 7656.54 نقطة، ⁠بينما صعد المؤشر "ناسداك المجمع" 245.85 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 26327.58 ، وارتفع المؤشر "​داو جونز الصناعي" 502.12 نقطة، ⁠أو 0.96 بالمئة، إلى 52566.22 نقطة.

-خلا-