بريطانيا ترفض مقترح "مفتاح الطوارئ" لإيقاف الذكاء الاصطناعي

لندن في 12 سبتمبر/ وام/ رفضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مقترحات لإنشاء ما يسمى "مفتاح إيقاف الطوارئ" للتعامل مع هجوم محتمل ينفذه ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن المملكة المتحدة "لا يمكنها ببساطة إيقاف الذكاء الاصطناعي"، معارضاً الدعوات إلى إنشاء "سلطة الملاذ الأخير" المخولة بإيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل في حالات الطوارئ.

وأضاف متحدث باسم الحكومة أن منع الوصول إلى هذه النماذج في المملكة المتحدة لن يوقف تطويرها أو إساءة استخدامها في أماكن أخرى، مؤكدًا أن الشركات تتحمل مسؤولية واضحة عن تطوير منتجاتها بأمان والاستثمار في البنية التحتية الأمنية اللازمة.

وأشار إلى أن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة سيعزز الدفاعات السيبرانية في المملكة المتحدة، ويرفع مستوى أمن الخدمات العامة والرقمية الأساسية، بما فيها مراكز البيانات.

-خلا-