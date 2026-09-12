الصين تكتشف 200 مكمن معدني جديد في 2025

بكين في 12 سبتمبر /وام/ أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اكتشاف 200 مكمن معدني غير نفطي وغازي جديد في البلاد خلال عام 2025، في وقت واصل فيه الاستثمار في الاستكشاف الجيولوجي نموه للعام الخامس على التوالي.

ووفق تقرير "الموارد المعدنية الصينية 2026"، الصادر خلال مؤتمر ومعرض الصين الـ 28 للتعدين في تيانجين، شملت الاكتشافات 16 مكمنا للذهب و11 للحديد، وهما الأكثر عدداً بين الاكتشافات الجديدة.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة أنباء "شينخوا" إلى تحقيق اختراقات في استكشاف النفط والغاز، خصوصًا في أحواض تاريم وجونغغار.

وبلغ إنتاج الصين في 2025 نحو 4.85 مليار طن من الفحم، بزيادة 1.4%، و216 مليون طن من النفط الخام بزيادة 1.5%، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 6.3% إلى 262.06 مليار متر مكعب.

وخلال الخطة الخمسية الـ 14 للأعوام (2021-2025)، اكتشفت الصين 398 مكمناً كبيراً ومتوسطاً جديداً للموارد المعدنية الاستراتيجية، بينها النفط والغاز، مع تحقيق اختراقات في النحاس والذهب والبوتاس.

-خلا-