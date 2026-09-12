شراكة بين "تريندز" و"غرفة رأس الخيمة" لدعم اقتصاد المعرفة المستدام

أبوظبي في 12 سبتمبر / وام / وقعت "تريندز للبحوث والاستشارات" وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي، وتوظيف البحث العلمي لخدمة اقتصاد المعرفة والابتكار المستدام وصناعة القرار.

جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، وعلي عبدالله آل علي، مدير "تريندز - دبي"، بمشاركة عدد من المسؤولين ومديري الإدارات.

وترتكز الشراكة على تنفيذ دراسات اقتصادية متخصصة تدعم سياسات القطاعين التجاري والصناعي، وتسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية رأس الخيمة 2030" والأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071. وتسعى الاتفاقية إلى توجيه الاستشارات نحو قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية الذكية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأعضاء في الغرفة لاستكشاف فرص النمو، وبناء شراكات دولية ترفع من جاذبية الإمارة الاستثمارية.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن الشراكة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية الرامية إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص، مشيرا إلى أنها ستزود الغرفة بالأدوات التحليلية والخبرات البحثية لترجمة الرؤى التنموية إلى مشاريع ملموسة.

وأوضح أن التعاون سيشمل إعداد تقارير معرفية، وتنفيذ مسوحات ميدانية عبر "تريندز باروميتر" لقياس مؤشرات مناخ الأعمال، فضلا عن إطلاق بحوث تطبيقية تعالج تحديات القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية، وتطوير برامج لتأهيل الكوادر الشابة.

من جانبه، بين علي عبدالله آل علي أن "تريندز" يضع كامل خبراته المعرفية والفنية لتمكين القطاعات الاقتصادية في رأس الخيمة، موضحا أن المؤسسة ستقدم خدمات استشارية مخصصة تشمل دراسات الجدوى، وتقييم المخاطر، وتحليل الأسواق الناشئة.

وأضاف أن الجانبين سيعملان على إطلاق مبادرات بحثية مبتكرة بالشراكة مع مؤسسات دولية، وتنظيم فعاليات مشتركة لمناقشة مستقبل اقتصاد المعرفة، بما يرسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للاستثمار الذكي.