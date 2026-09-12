غرفة عجمان تتألق دوليا بجائزتين من "ستيفي" تقديرا للابتكار والأثر الاجتماعي

اسطنبول في 12 سبتمبر / وام / توجت غرفة عجمان بجائزتين ذهبية وبرونزية، ضمن جوائز "ستيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، في إنجاز دولي جديد يؤكد حضورها المتنامي على منصات التميز العالمية، وذلك خلال حفل أقيم أمس في فندق "إنتركونتيننتال" بمدينة اسطنبول.

وتسلم عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، الجائزة الذهبية عن فئة "الابتكار في إدارة خدمة العملاء والتخطيط والممارسة"، والجائزة البرونزية عن فئة "التأثير الاجتماعي الأكثر ابتكارا".

وأكد النعيمي أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الغرفة على خارطة التميز المؤسسي، وقدرتها على تطوير منظومة خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية، عبر تقديم مبادرات مبتكرة تصنع أثرا ملموسا في تجربة المتعاملين والمجتمع.

وأشار مدير إدارة الاتصال الحكومي إلى أن هذا التقدير يمثل شهادة جديدة على قدرة الغرفة على المنافسة في المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق نتائج نوعية تعكس مكانة إمارة عجمان وكفاءة مؤسساتها.