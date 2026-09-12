ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

نيودلهي في 12 سبتمبر / وام / بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة للشراكة في القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال استقبال دولة ناريندرا مودي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في قصر حيدر أباد في نيودلهي على هامش المشاركة في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"؛ حيث رحّب رئيس الوزراء الهندي بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى دولة ناريندرا مودي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار، معربا سموه عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق له.

ومن جانبه، حمّل دولة ناريندرا مودي، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرخاء والرفعة والازدهار.

واستعرض اللقاء مسارات التعاون والتنسيق في إطار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرص البلدين على مواصلة تعزيز العمل المشترك ودعم الشراكة التنموية وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات ورؤية قيادتي البلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة حمد سالم راشد بالحباله الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.