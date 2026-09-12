"سياحة عجمان" تستعرض رؤيتها المستقبلية في سوق السفر العربي 2026

عجمان في 12 سبتمبر / وام / تستعد دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، بهدف استعراض رؤيتها السياحية والثقافية وإبراز مقومات الإمارة أمام نخبة من ممثلي قطاع السفر عالميا.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن المشاركة تمثل محطة استراتيجية لتعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية متكاملة، وتوسيع شبكة التعاون مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن منصة عجمان ستقدم تجربة ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي والتطور السياحي المبتكر، بما يسهم في استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية.

وتضم منصة عجمان في المعرض أركانا تفاعلية وإعلامية وثقافية، أبرزها ركن "من ذاكرة عجمان" الذي يعرض صورا أرشيفية توثق مسيرة تطور الإمارة، إلى جانب ركن تفاعلي يعكس هويتها السياحية، وركن ثقافي تحت مظلة "مجلس الحرفيين" يسلط الضوء على الحرف التقليدية والموروث الإماراتي بأسلوب معاصر.

وتجسد المنصة تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم تجربة سياحية شاملة، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات والمنشآت الرائدة، من بينها غرفة عجمان، وعجمان سراي، ومنتجع لاكشري كوليكشن، ومنتجع شاطئ الزوراء، ومنتجع وفلل دوسِت عجمان، إلى جانب فنادق فيرمونت، وباهي قصر عجمان، وويندام جاردن، وراديسون بلو، وإيوان عجمان للأجنحة.

كما تشارك شركات متخصصة تشمل "زاريا لإدارة المنتجعات الصحية"، و"برونز للسياحة"، و"مسندم أدفنتشر"، و"أرابيان أوريكس"، و"فلاش هورايزن"، و"ريدا للسياحة والسفر الدولية".