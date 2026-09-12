"غرفة رأس الخيمة" ترعى حفل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 في اسطنبول

اسطنبول في 12 سبتمبر / وام / برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، استضافت مدينة اسطنبول التركية الحفل السنوي السابع لتوزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، والذي شهد الإعلان عن فوز الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، وتجمع الشرقية الصحي في المملكة العربية السعودية، بجائزتي "ستيفي الكبرى".

وجرى الحفل بحضور أكثر من 300 ضيف يمثلون 82 مؤسسة من 18 دولة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال ورؤساء مجالس الإدارات من مختلف القطاعات.

وحصدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات جائزة "أعلى ترشيح تقييما لهذا العام"، بعدما حقق ترشيحها أعلى تقييم لترشيح فردي في نسخة عام 2026 بمتوسط بلغ 9.66 درجة من أصل 10، لتنال بذلك جائزة "ستيفي الذهبية" ضمن فئة التميز في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، حصل تجمع الشرقية الصحي على جائزة "أفضل مؤسسة لهذا العام"، متصدراً قائمة المؤسسات الأكثر تكريماً بحصده 9 جوائز ذهبية، و19 جائزة فضية، و14 جائزة برونزية في فئات متنوعة.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية الذين جرى اختيارهم من بين أكثر من 1,400 ترشيح، تولى تقييمها وتحكيمها أكثر من 155 خبيراً، بمشاركة مؤسسات تركية فائزة ضمن جوائز "ستيفي" لأفضل جهات العمل، وتميز الحدث بصعود الفائزين إلى المسرح لتسلم جوائزهم تقديراً لإنجازاتهم، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة، بالإضافة إلى المشاركة في مقابلات أجريت على هامش الحدث.

واعتلى سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، منصة التكريم للاحتفاء بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، حيث كرم كلا من عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في "راكز"، والدكتور إبراهيم شوقي، أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، تقديراً لتميزهما وما حققاه من إنجازات في مجالات الابتكار.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي أن رعاية الغرفة لجوائز "ستيفي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجسد التزامها بدعم ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي، وتحفيز المؤسسات على تبني أفضل الممارسات التي تعزز كفاءتها وتنافسيتها واستدامة نموها.

وأشار إلى أن استضافة الحفل في اسطنبول بمشاركة واسعة من المؤسسات والقيادات، تعكس المكانة المتنامية للجائزة بوصفها منصة إقليمية مرموقة للاحتفاء بالإنجازات النوعية، وتسهم في ترسيخ حضور إمارة رأس الخيمة على خريطة المبادرات الدولية الداعمة للابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

وبين سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مشاركة أكثر من 1,400 ترشيح وتولي ما يزيد على 155 خبيراً تقييمها، يؤكدان الثقة المتنامية التي تحظى بها الجوائز، وما تتمتع به من معايير مهنية رفيعة؛ وقال إن النماذج الفائزة قدمت تجارب ملهمة في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي وتطوير الموارد البشرية، بما يشجع مؤسسات المنطقة على مواصلة التطوير وتحويل الأفكار المبتكرة إلى إنجازات ملموسة ذات أثر مستدام.

وأعربت ماجي ميلر، رئيسة جوائز "ستيفي"، عن سعادتها بالاحتفال بالفائزين بالجوائز الكبرى، موضحة أن التجمع الصحي والهيئة يجسدان المستوى المتميز للترشيحات التي استقبلتها الجوائز هذا العام، ولفتت إلى أن لجان التحكيم أشادت بما قدمه الفائزون من إبداع وخبرة أسهمت في دفع مسيرة مؤسساتهم إلى الأمام خلال العامين الماضيين.

وفي ختام الحدث، أعلنت جوائز "ستيفي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فتح باب تلقي الترشيحات للدورة الثامنة اعتباراً من 23 سبتمبر الجاري.