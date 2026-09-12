موسكو تعلن السيطرة على "فيسيلوي" وتدمير سفن أسلحة في أوديسا.. وكييف تتصدى لهجوم جوي روسي

موسكو وكييف في 12 سبتمبر / وام / شهدت العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا جويا وميدانيا واسعا، حيث أعلنت موسكو سيطرتها على بلدة "فيسيلوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشن هجمات مكثفة استهدفت المجمعات الصناعية العسكرية والموانئ الأوكرانية، بالتزامن مع تبادل الطرفين إعلان إسقاط مئات الطائرات المسيرة وتكبيد كل منهما للآخر خسائر بشرية فادحة تقدر بنحو 1500 جندي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارات واسعة النطاق استهدفت منشآت التعدين التي تخدم الجيش الأوكراني، أبرزها مصنع "زابوريجستال" في زابوروجيا، ومجمع "إنتربايب" في دنيبروبيتروفسك، ومصنع للمعادن في كريفوي روغ، فضلا عن مستودعات لوجستية في غوستوميل.

كما استهدفت القوات الروسية مرافق البنية التحتية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك، ودمرت سفينتي شحن تحملان أسلحة ومعدات عسكرية، إلى جانب إعلانها تدمير منظومات الدفاع الجوي لـ 670 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين وسبع قنابل موجهة.

في المقابل، أكدت القوات الجوية الأوكرانية تعرض البلاد لهجوم مركب بصواريخ باليستية ومجنحة، معلنة تحييد 110 أهداف جوية تشمل صواريخ "كاليبر" ومسيّرات معادية.

وأسفرت الهجمات، بحسب السلطات الأوكرانية، عن وقوع قتلى وجرحى وتضرر مبان سكنية في أوديسا وكريفوي روغ وزابوروجيا، في حين أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 237 مواجهة قتالية، تركزت أعنفها في قطاعات بوكروفسك وكوستيانتينيفكا.

وعلى الجانب الروسي، أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود، ألكسندر شوفايف، مقتل مدني وإصابة 14 آخرين جراء هجمات أوكرانية مكثفة على المقاطعة.

وفي تصريحات لـ "ريا نوفوستي" الروسية، اتهم مصدر في الهيئات الأمنية الروسية القوات الأوكرانية بنقل حشود عسكرية وكميات كبيرة من الذخائر ومنظومات حرب إلكترونية إلى المنطقة المحيطة بمحطة "تشيرنوبل" النووية، مما يثير مخاوف أمنية في المنطقة المحظورة.

-خلا-