زفيريف وشيلتون إلى نهائي أمريكا المفتوحة للتنس بعد تجاوز خاشانوف وتيافو

نيويورك في 12 سبتمبر/ وام/ اكتمل طرفا المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بعدما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف والأمريكي بن شيلتون مساء أمس إثر فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي.

فقد حجز زفيريف، المصنف الأول في البطولة، مقعده في النهائي بعد تغلبه على الروسي كارين خاشانوف بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و7-6 و7-6 ، ليبلغ نهائي البطولة للمرة الثانية في مسيرته، ويواصل نتائجه القوية في البطولات الكبرى هذا الموسم.

وفي نصف النهائي الثاني، حول الأمريكي بن شيلتون تأخره بمجموعة أمام مواطنه فرانسيس تيافو إلى فوز بثلاث مجموعات بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3 و7-5، ليبلغ أول نهائي له في إحدى بطولات “جراند سلام” وبات على بعد خطوة واحدة من إنهاء انتظار الولايات المتحدة لإحراز لقب فردي الرجال في البطولات الكبرى منذ تتويج آندي روديك بلقب أمريكا المفتوحة عام 2003.

ومن المقرر أن يلتقي زفيريف وشيلتون في المباراة النهائية غدا (الأحد)، في مواجهة يتطلع خلالها اللاعب الألماني إلى إضافة لقب أمريكا المفتوحة إلى سجله، بينما يسعى شيلتون لاستثمار عاملي الأرض والجمهور وإحراز أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.