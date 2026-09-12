23 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية باليابان

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ اعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني الأولمبي المشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين للشباب والمقررة في “آيتشي ناغويا” باليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

تضم القائمة 23 لاعبا بقيادة المدرب إيغور بيشتشان وهم في حراسة المرمى خالد توحيد، وسعيد سالم مقدمي، وراشد سالم مقدمي وفي خط الدفاع بدر ناصر، وليوناردو اميسيميكو، وخميس المنصوري، ومنصور البلوشي، ومبارك بني زامة، ومنصور المنهالي، ونهيان المعمري، ويوسف المرزوقي.

وفي الوسط ماكنزي هنت، وسولومون سوسو، وعلي البلوشي، ومطر زعل، وحازم عباس، وسيف الكعبي.

وفي الهجوم يحيي الغساني، ومنصور سعيد المنهالي، وجونيور نداي، ومحمد جمعة المنصوري، وأحمد رائد الشمري، ومايد الكاس.