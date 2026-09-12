الإمارات تُدين بشدة استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق

أبوظبي في 12 سبتمبر/وام/ أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت خط أنابيب شرق–غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.