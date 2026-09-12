جامعة الفجيرة تبحث تعزيز الجاهزية المؤسسية والامتثال وحوكمة البيانات

الفجيرة في 12 سبتمبر/وام/ ترأس سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة اجتماعًا موسعًا بعنوان «تعزيز الجاهزية المؤسسية والامتثال وحوكمة البيانات»، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام والوحدات الأكاديمية والإدارية.

ناقش الاجتماع القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما تتضمنه من متطلبات وأطر تنظيمية ذات صلة بمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب بحث انعكاساتها على أعمال الجامعة، والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بها، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ المتطلبات ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بتعزيز الجاهزية المؤسسية للجامعة، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة البيانات والتوثيق وحفظ الأدلة المؤسسية، بما يضمن دقة البيانات واكتمالها وتحديثها وسهولة الرجوع إلى مصادرها.

وأكد سعادة رئيس الجامعة أهمية ترسيخ المسؤولية المؤسسية المشتركة لتتحمل كل كلية وإدارة ووحدة مسؤولية دقة واكتمال بياناتها ووثائقها وأدلتها، مع تحديد مسؤوليات واضحة لإدارة البيانات ومتابعتها، وتعزيز التنسيق مع إدارة ضمان الجودة والفعالية المؤسسية، والالتزام بالمواعيد المحددة لتوفير البيانات والوثائق المطلوبة.

ووجّه سعادته بتوحيد مصادر البيانات المؤسسية وتعزيز حوكمتها، ورفع مستوى التوثيق، والمحافظة على الجاهزية المستمرة لمتطلبات الوزارة والاعتماد والتقييم المؤسسي، مؤكدًا أن الجودة والامتثال ودقة البيانات والتوثيق مسؤولية مشتركة على مستوى الجامعة وليست مسؤولية جهة واحدة.