منتخبنا لكرة القدم المصغرة يفتتح مبارياته أمام نظيره السوري غدا في كأس آسيا

جاكرتا في 12 سبتمبر/ وام / يفتتح منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة مبارياته في كأس أمم آسيا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمواجهة نظيرة السوري غدا ضمن المجموعة الثانية.

ووضعت قرعة البطولة المقررة منتخبنا الوطني مع منتخبات سوريا، وأوزبكستان واليابان، وباكستان، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات إندونيسيا، وتايلاند، والهند، والعراق وبنغلاديش.

وأعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن قائمة المنتخب تضم 16 لاعبا هم عمر عبدالستار الفهيم، وراشد مسعود الحمادي، ومحمد خليل الحوسني، ومحمد أحمد السويدي، ومحمد جاسم آل علي، وحميد أحمد الحمادي، وأحمد إسحاق البلوشي، ومحمد علي الريسي، ومنصور محمد إبراهيم، ومحمد عبدالله، وماجد أحمد صالح، وخالد سامي الماس، وسند سهيل علي، وفهد أحمد الشحي، وحسن جابر، وفهد إسماعيل.

وأوضحت أن بعثة المنتخب وصلت إلى جاكرتا أمس، تمهيدا للمشاركة بعد مراحل متدرجة من الإعداد خلال المرحلة الماضية، بهدف المنافسة على أفضل النتائج، وتعزيز فرص التأهل إلى مونديال 2027.