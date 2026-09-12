" اتحاد الكاراتيه " : انطلاق الموسم الجديد 24 أكتوبر ببطولة "نجوم المستقبل"

دبي في 12 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه افتتاح الموسم الجديد يوم 24 أكتوبر المقبل ببطولة "نجوم المستقبل"، في مسابقة "الكاتا فردي" لكافة الأعمار، تعقبها بعد أسبوع بطولة " نجوم المستقبل" في مسابقة الكوميتيه.

وأكد اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، حرص اتحاد الإمارات على توفير أفضل الإمكانات والبرامج التدريبية لإعداد المنتخب، بما يعزز قدرته على المنافسة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وقال الرزوقي خلال استقباله بعثة المنتخب مساء أمس بعد اختتام مشاركته في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، بالعاصمة الأردنية عمّان، إن أبطال المنتخب حققوا إنجازا استثنائيا في بطولة تنافسية قارية بحصد 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين و7 برونزيات.

وأوضح أن النتائج التي تحققت تؤكد التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه، والجهود الكبيرة للأجهزة الفنية والإدارية، والمستويات القوية للاعبين واللاعبات، ودعم الأندية وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن طموحات الاتحاد تتجاوز النتائج الحالية نحو المزيد من الإنجازات الإقليمية والدولية.