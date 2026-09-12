"سيرا": "شكرا الإمارات" تجمع قصص المجتمع في دبي فيستيفال سيتي وتحولها إلى نجوم رقمية

دبي في 12 سبتمبر / وام/ تواصل حملة "شكرا الإمارات" التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" جولتها الميدانية في المراكز التجارية بمحطتها في دبي فيستيفال سيتي مول حيث تستقبل الزوار على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم أمس ضمن تجربة مجتمعية تفاعلية تتزامن مع عام الأسرة.

وتتيح الحملة للأسر والأطفال ومختلف فئات المجتمع المشاركة وتسجيل رسائل امتنان للدولة ومشاركة قصص تعكس صلتهم بها وما ارتبط بتجاربهم فيها من أمن وأمان وفرص وجودة حياة.

وتستخدم الحملة هذه التقنية لتحويل الرسائل إلى نجوم في فضاء رقمي تجمع كلمات المشاركين وتتيح لهم مشاهدتها واستكشافها.

وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن"شكرا الإمارات" مساحة لكل من يحمل في قلبه قصة مع هذا الوطن .. موضحا أن الحضور في دبي فيستيفال سيتي مول يتيح التواصل المباشر مع الأسر والأطفال ومنحهم فرصة للتعبير عن محبتهم وامتنانهم للإمارات.

وأضاف السليس أن لكل شخص قصة وتجربة وطموحا ارتبط بالإمارات واليوم نجمع هذه المشاعر في رسالة واحدة تقول "شكرا الإمارات"..مشرا إلى أن مشاركة الأطفال وأسرهم تسهم في ترسيخ ثقافة الشكر والانتماء بين الأجيال وتجعل التعبير عن الامتنان تجربة مشتركة تجمع أفراد الأسرة والمجتمع وتعكس القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات.

وتبدأ التجربة الميدانية بتسجيل رسالة شكر تتحول إلى نجمة ضمن فضاء رقمي تفاعلي ثم يخوض المشارك رحلة افتراضية وصولاً إلى «كوكب الإمارات» حيث يشاهد رسالته داخل نجمة مضيئة إلى جانب رسائل تحمل قصصاً وتجارب لمشاركين آخرين.

تأتي هذه المحطة امتداداً لجولات الحملة الرامية إلى الوصول إلى أفراد المجتمع في أماكن تجمعهم بالتوازي مع حضورها الرقمي الذي يتيح استقبال رسائل من مختلف الجنسيات والأجيال داخل الدولة وخارجها.

ويمكن للجمهور المشاركة بزيارة التجربة في دبي فيستيفال سيتي مول خلال الأيام الثلاثة أو تسجيل رسائلهم عبر المنصة الإلكترونية لحملة "شكراً الإمارات". shukranuae.emaratalaman.ae