"أبوظبي للغة العربية": بدء تلقي طلبات منح برنامج "أضواء على حقوق النشر"

أبوظبي في 12 سبتمبر/وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية اليوم فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المنح للعام 2026، ضمن برنامجه الرائد "أضواء على حقوق النشر"، وذلك حتى 25 سبتمبر الجاري.

يدعم البرنامج ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتب إلى صيغ رقمية وصوتية، ونشر الوعي بأهمية احترام حقوق النشر، ما يخدم جهود المركز في توسيع حضور المحتوى العربي حول العالم، وتعزيز حركة الترجمة.

ويسعى إلى تكريس التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، من خلال تمويل مشاريع الترجمة، لتسهيل الوصول إلى محتوى عربي وعالمي بجودة أعلى.

ويتوقع أن تشهد الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ازدياداً في عدد طلبات التسجيل في المنح، ما يعزز الدور الريادي لمركز أبوظبي للغة العربية في بناء بيئة نشر مستدامة، تحوّل معها البرنامج إلى منصة تربط الناشرين، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة بين اللغات والثقافات، وتعكس الدور الرائد للدولة في حماية حقوق التأليف والنشر.

ويسهم برنامج أضواء على حقوق النشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز والرامية إلى تمكين المحتوى العربي من الوصول إلى أسواق جديدة، ودعم منظومة النشر والترجمة، من خلال نجاحه في استقطاب دور النشر حول العالم.

وحقق البرنامج في السنوات الأخيرة إنجازات متميزة تضاف إلى نجاحاته منذ انطلاقته في العام 2009، حيث أصدر منذ ذلك الحين نحو 1390 عملاً مترجماً في عدد واسع من التخصصات من بينها، كتب الأطفال، والعلوم، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية ورسّخ شراكاته الفاعلة مع أهم دور النشر في العالم، ما عزّز حضور الثقافة العربية دولياً، وأثرى المكتبة العربية بمحتوى مترجم عالي الجودة.

يتماشى برنامج "أضواء على حقوق النشر" مع رؤية دولة الإمارات في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المعرفي إذ تُعزز المبادرة مكانة أبوظبي مركزا عالمياً رائداً في مجالات الترجمة والنشر، وترسخ التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوطيد التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، وإنتاج محتوى ثقافي مبتكر يواكب متطلبات التحول الرقمي العالمي عبر منتجات عالية الجودة تُسهم في بناء منظومة إبداعية مستدامة.

كانت دورة العام الماضي 2025 من البرنامج قد استقبلت 1633 طلباً تقدمت بها 113 دار نشر من 29 بلداً، وذلك خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وتم اعتماد 69 منحة.