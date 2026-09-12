مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار في علوم الحياة والأغذية الزراعية

برلين في 12 سبتمبر /وام/ وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" مذكرة تفاهم استراتيجية، تحدد إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الصحة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والعمل الخيري ومنظومات الابتكار وذلك بالتزامن مع "زيارة دولة" التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقّع مذكرة التفاهم محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وماتياس بيرنينغر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون العامة والاستدامة والسلامة، في "باير"، بحضور سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

تتيح المذكرة للجانبين تحديد واستكشاف فرص التعاون التي توظف القدرات العلمية العالمية لـ"باير"، ومنظومة الابتكار المتنامية في أبوظبي وتشمل مجالات التعاون قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال إجراء تجارب ميدانية لدراسة أداء المحاصيل في البيئات الصحراوية والجافة، إضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية وإتاحة الوصول إلى العلاجات المتقدمة؛ والمبادرات الخيرية في مجالي الصحة والأمن الغذائي، بما يشمل تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار في أبوظبي، ويشمل ذلك المؤسسات البحثية ومسرّعات الأعمال والبرامج التكنولوجية.

ويدعم هذا التعاون تطوير مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابعين لمكتب أبوظبي للاستثمار، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتقدمة، ويدعم في الوقت ذاته طموح دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعزز مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" تبادل المعارف وتوطيد الروابط بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، ما يدعم تطوير مبادرات مستقبلية تسهم في بناء منظومات صحية وغذائية أكثر مرونة واستدامة.