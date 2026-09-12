اتحاد الشطرنج يعلن قائمة الإمارات المشاركة في "أولمبياد سمرقند"

دبي في 12 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في النسخة السادسة والأربعين من أولمبياد الشطرنج، بمدينة سمرقند في أوزبكستان خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأكد الاتحاد في بيان له أن منتخب الرجال يتكون من اللاعبين عمران الحوسني، وعمار السدراني، ومحمد سعيد، وعبدالرحمن الطاهر، وأحمد فريد، والإداري سعود المرزوقي، بينما تضم قائمة منتخب السيدات اللاعبات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، ومريم عيسى، وموزة ناصر الشامسي، والإدارية عبير علي.

وأشار إلى أن التحكيم الإماراتي في الأولمبياد يمثله سعيد أحمد الخوري، ومهدي عبدالرحيم، وأحمد محمد النعيمي، وسلمان الطاهر، وموزة درويش المعمري.

وكشف عن اجتماع الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس الاتحاد مع أعضاء البعثة، قبل مغادرتها غدا برئاسة عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام، بحضور عبدالكريم المرزوقي، المستشار الفني للاتحاد، للاطلاع على جاهزية المنتخب.

وقال الخوري إن المشاركة في أولمبياد الشطرنج محطة مهمة في مسيرة الشطرنج الإماراتي، لما تحمله من قيمة كبيرة باعتبارها أكبر تجمع عالمي للعبة، مشيرا إلى أن تمثيل الدولة في هذا المحفل الدولي مسؤولية كبيرة تتطلب التركيز والانضباط والروح العالية.

وأضاف أن الاتحاد حرص على توفير أفضل الظروف للمنتخب، من خلال الإعداد المناسب والدعم الفني والإداري، وتهيئة البيئة التي تساعد اللاعبين على التركيز والاستعداد للمنافسات.