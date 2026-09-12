"دبي للثقافة" تستعرض استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة

لينز (النمسا) في 12 سبتمبر/وام/ استعرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أبرز استعداداتها لتنظيم النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان "آرس إلكترونيكا"، الذي يختتم فعالياته في مدينة لينز بالنمسا غداً.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الهيئة إلى النمسا، بهدف استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والتعرّف إلى أبرز التوجهات الحديثة في مجالات الفن والتكنولوجيا والمجتمع، ما يعكس حرص "دبي للثقافة" على تعزيز حضورها في المشهد الثقافي العالمي، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة بالإرث الإماراتي.

وفي هذا السياق، شهدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ترافقها شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة في الهيئة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، جلسة "أصحاب الاهتمامات المشتركة" (Birds of a Feather)، التي عقدت ضمن مؤتمر الرسوم المتحركة والفنون التفاعلية المصاحب لمهرجان "آرس إلكترونيكا"، بمشاركة كل من إيرندي فيرغارا، رئيسة منظمة "إيسيا الدولية"، وإيفيراردو رييس، أمين عام المنظمة.

وخلال الجلسة، قدمت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في "دبي للثقافة"، مداخلة سلطت فيها الضوء على استعدادات دبي لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية".

وأوضحت أن الحدث سيُقام وفق نموذج هجين، يجمع بين برنامج فني تمتد فعالياته إلى مختلف أنحاء المدينة، وبرنامج أكاديمي سيُقدم عبر المنصات الرقمية، ما يتيح المشاركة فيه عن بُعد.

وأشارت ميثاء علي البلوشي إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الفنانين والقيّمين والخبراء والمتخصصين في الفنون الرقمية من مختلف أنحاء العالم، مستعرضةً أهمية الحدث ودوره في تعزيز تبادل المعارف والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام المشاركين لاستكشاف رؤى وممارسات مبتكرة عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في إثراء منظومة الفنون الرقمية والواعدة في دبي.

وتطرقت البلوشي إلى أبرز ملامح البرنامج الأكاديمي والفني للمؤتمر، والفعاليات المقرر تنظيمها في مواقع مختلفة على مستوى دبي، مشيرة إلى الإقبال اللافت الذي شهده "إيسيا 2026"، حيث استقبل أكثر من 1000 مشاركة، اختير منها أكثر من 90 عملاً فنياً وما يزيد عن 140 مشاركة أكاديمية، فيما يتضمن البرنامج أكثر من 140 ورقة أكاديمية، وما يزيد على 40 جلسة للفنانين والممارسين، وأكثر من 10 حلقات نقاشية، إلى جانب ما يزيد على 10 ورش عمل.

يذكر أن "المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة" يُعد حدثاً عالمياً في مجال الفنون، ويجمع سنوياً عدداً كبيراً من الفنانين والمصممين والأكاديميين والتقنيين والقيمين من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية، وهو ما ينسجم مع أهداف خارطة طريق الفنون الرقمية التي تمثل جزءاً من أهداف "دبي للثقافة" الرامية إلى تمكين أصحاب المواهب وتطوير البنية التحتية الرقمية والتعليم والتدريب في هذا المجال.