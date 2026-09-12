بلدية عجمان تحصد أربعا من جوائز ستيفي العالمية 2026

عجمان في 12 سبتمبر/ وام/ حصدت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان أربع جوائز ضمن جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، في إنجاز يعكس نضجاً متقدماً في مجالات الابتكار الحكومي و الاستدامة و الاقتصاد الدائري والتحول نحو المدن الذكية، مما يؤكد قدرتها على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى منظومات عمل و مشروعات ذات أثر قابل للقياس، ويعزز حضورها في منظومة التميز الحكومي الإقليمي.

فقد تقلدت الدائرة جائزة في فئة الإدارة المبتكرة في القطاع الحكومي للجهات التي تضم 100 موظف فأكثر، فيما نالت جائزتين في فئتي ممارسات الاقتصاد الدائري الأكثر ابتكاراً، والاستدامة الحضرية والتحول إلى المدن الذكية،في تأكيد على تكامل منظومة العمل التي طورتها الدائرة وربطها بين الإدارة الحديثة والاستدامة والتقنيات الذكية.

وتسلّم الجوائز نيابة عن الدائرة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني ، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة الذي أكد أن الإنجاز يأتي ثمرة مسار مؤسسي اعتمد على الانتقال من المبادرات المنفردة إلى بناء منظومات حكومية مترابطة تستند إلى البيانات والمعرفة، وتربط التخطيط بالتنفيذ وقياس الأثر.

وقال الحوسني إن الإنجاز يجسد نهجاً مؤسسياً واضحاً للدائرة يقوم على توظيف العلم والمعرفة والابتكار أدوات فاعلة لصناعة القرار وتحقيق الأثر.. مؤكداً حرص البلدية على أن يكون البحث العلمي مرتبطاً بالتحديات الواقعية والأولويات الاستراتيجية للإمارة، وأن تتحول مخرجاته من معرفة ودراسات و بيانات إلى سياسات وأدوات ومشروعات وحلول قابلة للقياس والتطبيق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع هذا النهج من خلال تعميق التكامل بين البحث العلمي والتخطيط وصناعة السياسات وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير الأنظمة البيئية الذكية، وتوسيع توظيف البيانات والنماذج العلمية و الذكاء الاصطناعي في استشراف التحديات واتخاذ القرار، إلى جانب تطوير حلول قابلة للتوسع والابتكار والاستدامة.

وجاءت الجوائز تتويجاً لجهود الدائرة في تطوير منظومة متكاملة للعمل البيئي والصحي، شملت أكثر من 30 مشروعاً استراتيجياً في مجالات البيئة والاستدامة والصحة العامة والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير أنظمة للرصد البيئي،والتفتيش الذكي، ومنصات البيانات البيئية، والمختبر البيئي المتنقل بما عزز قدرة الجهات المختصة على اتخاذ القراراتبصورة أسرع وأكثر دقة.

وحققت الدائرة خلال هذا المسار نتائج نوعية شملت إعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 100%، والتوسع في المساحات الخضراء بنحو 2.3 مليون متر مربع، وتعزيز منظومة جودة الهواء، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في الرقابة البيئية وصناعة القرار، بما يدعم توجهات الإمارة نحو رفع كفاءة الموارد وتعزيز جودة الحياة وتحسين الاستدامة البيئية.

كما تقلدت الدائرة جائزة في فئة الابتكار في الخدمات الحكومية، و ذلك عن مشروع «الخرائط الذكية في الاستثمار»، تقديراً لدوره في توظيف التقنيات الرقمية والبيانات المكانية لدعم المستثمرين ، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومي، وبما ينسجم مع التوجه المتجسد في خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.