"إقامة دبي" تستعرض منظومة متكاملة لتسهيل رحلة الزائر خلال "سوق السفر العربي 2026"

دبي في 12 سبتمبر/وام/ تشارك الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» في معرض سوق السفر العربي 2026، بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وتستعرض الإدارة خلال المشاركة منظومة من الخدمات والحلول التي تدعم سهولة التنقل، وتوسّع خيارات زيارة دولة الإمارات، وترتقي بتجربة المسافر منذ وصوله إلى منافذ دبي وحتى انتهاء رحلته.

تأتي المشاركة في إطار حرص «إقامة دبي» على التواصل المباشر مع المختصين والشركاء والزوار في أحد أبرز ملتقيات السفر والسياحة عالمياً، والتعريف بالخدمات التي تجمع بين سرعة الإجراءات ومرونتها وجودة التجربة، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال والإقامة.

وقال اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في إقامة دبي: "مثل مشاركتنا في سوق السفر العربي فرصةً لتعريف مجتمع السفر والسياحة بالحلول التي تطورها إقامة دبي لتسهيل رحلة الزائر في مختلف مراحلها ونواصل، بالتعاون مع شركائنا، تطوير خدمات أكثر سرعة ومرونة، وتقديم خيارات تلائم احتياجات المسافرين، بما يعكس جاهزية دبي وقدرتها على توفير تجربة سفر سلسة وآمنة ومتكاملة، ويدعم نمو القطاع السياحي واستدامته".

وتستعرض «إقامة دبي» خلال المعرض خدمة «السجادة الحمراء» التي توظف تقنيات التحقق البيومتري للتعرّف إلى المسافرين وإنجاز إجراءات الجوازات بسرعة وانسيابية، من دون الحاجة إلى إبراز وثائق السفر في كل خطوة وتجسّد الخدمة نموذجاً متقدماً للمنافذ الذكية، يرفع كفاءة الحركة التشغيلية ويجعل عبور المسافر أكثر سهولة وراحة.

وتعرف إقامة دبي بخدمة «كليك وسافر»، وهي خدمة مبتكرة تُمكّن مأموري الجوازات من إنجاز إجراءات دخول المسافرين ومغادرتهم عبر أجهزة محمولة، خلال أوقات الذروة والطوارئ، بما يوفر مرونة أكبر في تقديم الخدمة ويسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين.

تعتمد الخدمة على تقنيات البصمات الحيوية، والتدقيق الآلي المسبق على بيانات المسافرين، والاتصال الآمن بالأنظمة، بما يعزز سرعة الإجراءات وكفاءتها، ويدعم تجربة سفر أكثر سهولة وابتكاراً عبر مطارات دبي

كما تعرّف المنصة بالتأشيرة السياحية متعددة السفرات لمدة خمس سنوات، التي تتيح للزائر دخول الدولة مرات متعددة من دون ضامن أو مستضيف داخلها، وتمنحه مرونة أكبر في التخطيط لزياراته المتكررة، وفق المدد والضوابط والشروط المعتمدة.

وتسلّط المشاركة الضوء كذلك على خدمة إصدار تأشيرة دول لمدة 60 يوماً لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، بما يوفر للفئات المؤهلة خياراً مرناً وسهلاً لزيارة الدولة، وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة.

من جانبها تستعرض إدارة الفعاليات وجودة الحياة، خلال مشاركتها في المعرض، خدمة «بطاقة السعادة»، التي تتيح للسياح القادمين عبر منافذ دبي الاستفادة من باقة من العروض والخصومات الحصرية، المقدمة من شبكة واسعة من الشركاء في قطاعات السياحة والسفر والمطاعم والتسوق والصحة، والجمال وخدمات المركبات وغيرها.

ويتعرّف الزوار أيضا إلى آلية الدخول إلى تطبيق «السعادة» باستخدام بيانات جواز السفر، واستكشاف العروض المتاحة خلال فترة وجودهم في الإمارة، بما يوفر لهم قيمة مضافة تعزز جودة تجربتهم منذ الوصول وحتى المغادرة.