تتويج 5 نجوم لفرسان الإمارات في مونديال البرتغال للقدرة

لشبونة في 12 سبتمبر/ وام/ اعتلى اليوم فرسان الإمارات منصات التتويج في بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، التي أقيمت في منطقة باروكا دي ألفا بالبرتغال لمسافة 120 كيلومتراً بمشاركة اكثر من 100 فارسة وفارسة من 26 دولة، بعدما توشحوا بذهبيتي الفردي والفرق، في احتفالية 5 نجوم وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة والفروسية الاماراتية.

فقد توج سالم ملهوف الكتبي بطلاً للفردي على صهوة «مهيبة»، وحصد منصور سعيد الفارسي الوصافة على صهوة «بوليو رمبراندت»، بينما أحرز منتخب الإمارات ذهبية الفرق، متقدماً على المنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني والمنتخب الإسباني الذي حل ثالثاً.

وخطف فرسان الإمارات الأضواء في حفل التتويج، الذي ازدان برفع علم الدولة وعزف النشيد الوطني احتفاءً بفرساننا الابطال وسط تصفيق الجماهير الحاضرة من البرتغال ومختلف دول العالم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن إنجاز فرسان الإمارات وتحقيق لقبي الفردي والفرق جاء ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية والقدرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "فارس العرب" واهتمام سموه المتواصل بفرسان الإمارات.

وأضاف أن الإنجاز يعكس المكانة العالمية التي بلغتها رياضة القدرة الإماراتية، ويؤكد خبرة فرسان الدولة وقدرتهم على مواصلة التألق في أكبر المحافل الدولية، مشيداً بجهود أعضاء المنتخب والجهازين الفني والإداري والعمل بروح الفريق الواحد، ما قاد إلى رفع راية الإمارات على منصة التتويج.

وتوجه أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية المدير الفني للمنتخب، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، مؤكداً أن الإنجاز العالمي الجديد يعكس الجاهزية الدائمة لفرسان الإمارات للمحطات الدولية الكبرى.

وأشار إلى أن فريق العمل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية حرص على توفير جميع متطلبات النجاح ومتابعة أدق التفاصيل خلال مراحل الإعداد والمشاركة، لافتاً إلى أن التحضير المثالي وخبرة فرسان الإمارات أسهما في حسم المنافسة، رغم المشاركة العالمية الواسعة وقوة البطولة.

وأهدى المدرب محمد السبوسي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أن فرسان الدولة أثبتوا مجدداً مكانتهم بين نخبة فرسان العالم.

وقال إن البطولة تعد من أقوى بطولات العالم للخيول الصغيرة، وإن الفوز بذهبيتي الفردي والفرق يؤكد جاهزية المنتخب للمحافل الكبرى، لافتاً إلى أن الفرحة تضاعفت بتتويج «مهيبة»، كونها من إنتاج مربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، لتجمع بين فرحة الإنتاج وفرحة البطولة.

وأكد البطل سالم ملهوف الكتبي أن طموح فرسان الإمارات يبقى دائماً المنافسة على المركز الأول، معرباً عن سعادته بتحقيق لقبي الفردي والفرق رغم صعوبة السباق وارتفاع درجات الحرارة، وأشار إلى أن الإنجاز تحقق بعد جهد كبير وبتوفيق من الله.

وقال البطل إن الفرس «مهيبة» قدمت دلائل تميز منذ مايو الماضي بعدما أظهرت قدرات عالية خلال فترة الإعداد، لافتاً إلى أنها كانت عند حسن الظن وقدمت أداءً قوياً، ولا تزال تمتلك إمكانات أكبر لتقديم المزيد خلال مشاركاتها المقبلة.

وأهدى منصور سعيد الفارسي الإنجاز إلى الإمارات قيادة وشعباً ، مؤكداً أن حصد المركزين الأول والثاني في الفردي وذهبية الفرق جاء ثمرة دعم القيادة وتوافر نخبة الفرسان والخيل والمدربين.

وقال إن تمثيل الدولة في بطولة عالمية يعد شرفاً كبيراً لكل فارس، لافتاً إلى أن السباق لم يكن سهلاً في ظل قوة المنتخبات المشاركة، إلا أن مكانة القدرة الإماراتية وخبرة فرسانها أسهمتا في تحقيق هذا الإنجاز وأعرب عن تطلع إلى مواصلة النجاحات في البطولات المقبلة.