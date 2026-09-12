ختام منافسات اليوم الثاني من كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس 10 أمتار

الشارقة في 12 سبتمبر / وام / اختتمت بصالة الرماية في نادي الشارقة الرياضي، منافسات اليوم الثاني في بطولة كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس هوائي 10 أمتار، بمشاركة 125 رامياً ورامية.

وأسفرت المسابقات عن فوز ملاك علي بالميدالية الذهبية في البندقية 10 أمتار لفئة المحترفات الناشئات، وخولة بدر بالفضية، وشيخة خليل بالبرونزية.

وشهدت فئة البندقية 10 أمتار للمحترفين الناشئين، فوز عبدالرزاق إياد بالذهبية، وعبدالله أمين مثنى بالفضية، بينما تصدرت نورة سعود مسابقة المسدس 10 أمتار للمحترفات الناشئات، وحققت سارة عبدالله البلوشي الفضية، وآية سعيد البرونزية.

وحقق محمد الحسن إياد ذهبية المحترفين لفئة الناشئين في مسابقة المسدس 10 متر، ومحمد أمين مثنى الفضية، ومحمد مصطفى الملا البرونزية.

وتتواصل المنافسات التي ينظمها اتحاد الرماية برعاية ودعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي، يوم غد بإقامة مسابقات البندقية 10 أمتار للمبتدئين، والمبتدئات، ثم المسدس 10 أمتار للمبتدئات والمبتدئين.

حضر الفعاليات سعادة عبدالعزيز النومان المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة موزة الشامسي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، وحسن الشحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، ومي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة.