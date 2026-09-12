"منتدى الألعاب الإلكترونية" يستشرف مستقبل صناعة الألعاب وصناعة المحتوى التفاعلي

دبي في 12 سبتمبر / وام / تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ينظّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، «منتدى الألعاب الإلكترونية»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الشركات والمؤسسات المتخصصة، لاستشراف مستقبل هذه الصناعة سريعة النمو، وبحث أبعادها الاقتصادية والإبداعية والاجتماعية، ودورها المتنامي في رسم ملامح مستقبل المحتوى الرقمي والتفاعلي.

ويشكّل «منتدى الألعاب الإلكترونية»، من خلال جلساته المتنوعة، منصة ضمن فعاليات القمة تعكس التحول المتسارع الذي تشهده صناعة الترفيه الرقمي عالمياً، والمكانة المتنامية للألعاب الإلكترونية بوصفها من القطاعات الواعدة في اقتصاد المستقبل، وصناعة متكاملة تجمع بين الابداع والتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.

ويجمع المنتدى في جلسة «اقتصاد الألعاب من يدفع.. من يربح؟» كلاً من بيركلي إيجينز، الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في شركة Xsolla وكيشان باليجا، المدير التنفيذي لمجموعة Geekay Group، بإدارة شيوبان مكارثي، رئيسة قسم الاتصال والإعلام في شركة Tencent، لمناقشة التحولات التي يشهدها توزيع الألعاب، في ظل توجه الناشرين نحو البيع المباشر للمستهلك، والتوسع السريع للمنصات الرقمية، بالتوازي مع استمرار اهتمام اللاعبين بالنسخ المادية.

وفي جلسة «الألعاب الإلكترونية.. صناعة بمليارات الدولارات»، يسلط صيفي إسماعيل، رئيس Yalla Group Limited المدرجة في بورصة نيويورك، أول شركة « unicorn » تكنولوجية تتخذ من دبي مقراً لها ويتم إدراجها في بورصة نيويورك، وإحدى أكبر شركات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي انطلقت من دبي، الضوء على واقع إدارة شركات الألعاب الكبرى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وما تفرضه المتغيرات المرتبطة بالإيرادات والذكاء الاصطناعي وعمليات الدمج والاستثمارات طويلة الأجل من تحديات وقرارات أمام قيادات الشركات، وذلك في جلسة يديرها عمر بطي، مدير إدارة حوكمة القطاع الإعلامي في مجلس دبي للإعلام.

أما جلسة «كيف تغيّر الألعاب العالم بصمت»، فتجمع جود أوير، مؤسسة ومقدمة Good Game Club بودكاست، وسيبيل سايلان، مسؤولة الشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنى غندر، نائب الرئيس للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبد الله الغرير، ويديرها فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في نقاش حول الأثر الإيجابي المتنامي للألعاب الإلكترونية خارج حدود الترفيه، من التعليم وإتاحة الألعاب لأصحاب الهمم إلى المبادرات المجتمعية والتطبيقات البحثية والعلاجية.

ويأتي تنظيم المنتدى تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026» تأكيداً على رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للاقتصاد الإبداعي، ووجهة عالمية للصناعات المستقبلية القائمة على التكامل بين الابداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «لم يعد بإمكان قطاع الإعلام أن ينظر إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها هامشاً؛ فهي اليوم من أكبر الصناعات في العالم، والقرارات التي تُصنع داخلها، من نماذج الأعمال إلى المواهب إلى اختيار الشركات لمقارها، تُتخذ الآن. ويجمع «منتدى الألعاب الإلكترونية» هذه القرارات على طاولة واحدة في دبي؛ قادة يبنون شركات بمليارات الدولارات، ومنصات تُعيد تشكيل طريقة وصول الألعاب إلى اللاعبين، وأصحاب تجارب يثبتون قدرة الألعاب على التعليم وإحداث أثر اجتماعي حقيقي. وهذا ما تعمل دبي على تحقيقه لصناعة الألعاب؛ أن تكون البيئة الحاضنة التي يُصنع فيها مستقبل الصناعة.

ويأتي انعقاد «منتدى الألعاب الإلكترونية» في ضوء تنامي أهمية القطاع كصناعة إبداعية واقتصادية واعدة وأحد روافد الاقتصاد القائم على المعرفة، فيما تمنح أجندته المشاركين والحضور رؤية متكاملة تجمع بين الأبعاد التجارية والاستثمارية والتقنية للقطاع، ودوره المتنامي في التعليم والمجتمع، وفرص نموه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الألعاب عالمياً.

ويعكس المنتدى حرص «قمة الإعلام العربي 2026» على مواكبة التحولات التي تعيد رسم خريطة الإعلام وصناعة المحتوى، وفتح المجال أمام نقاشات معمقة حول القطاعات الرقمية الأكثر تأثيراً في المستقبل، بما يعزز حضور المنطقة في صناعة الألعاب العالمية، ويدعم بناء منظومة إبداعية قادرة على الابتكار والمنافسة.