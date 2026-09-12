5 ميداليات لفرسان الإمارات في "دولية بلجيكا" لقفز الحواجز

بروكسل في 12 سبتمبر / وام / أسفرت مشاركة فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة "أوبلابييك" الدولية ببلجيكا مساء أمس، عن 5 ميداليات بواقع ذهبيتين، وفضية وبرونزيتين، قبل ختام منافساتها غداً.

وتصدرت الفرس "أرجنتينا دي كريسكر زد" (8 سنوات) بصحبة الفارس حميد عبدالله المهيري، المنافسة الدولية من جولة واحدة عكس عقارب الساعة، لخيول القفز الصغيرة عمر (7 ـ 8) سنوات، بحواجز 1.30 متر، و1.35 متر، مسجلة 52.29 ثانية.

وحققت الفرس "إس إس أورانيا"، المركز الثاني بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، دون خطأ أيضاً، بـ 55.71 ثانية، وجاءت ثالثة الفرس "أوسينيا" بقيادة الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، دون خطأ بزمن قدره 56.42 ثانية.

وأكمل الفارس حميد عبدالله المهيري الثنائية، بحصد الذهبية مع الجواد "فيلون دبليو اتش"، بفارق التوقيت في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بحواجز 1.20 متر، منهياً المرحلة الثانية بـ 30.58 ثانية، بينما حصد الجواد "كوم سي آسك" بجائزة المركز السابع، مع الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بزمن المرحلة الثانية 36.85 ثانية، دون خطأ.

وتألق الفارس محمد سعيد الغرير في منافستين دوليتين "ثلاث نجوم"، على صهوة الجواد "دارك ساتيسفاكشن بي إس"، محرزا برونزية منافسة المرحلتين الخاصة، "ثلاث نجوم"، بحواجز 1.35 متر، مسجلاً 29.14 ثانية، كما حقق المركز الرابع مع الجواد "إيكاروس" في منافسة دولية فئة النجمة، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز 1.30 متر، دون خطأ بـ 59.46 ثانية.