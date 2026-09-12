فوز ايبسويتش تاون ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

لندن في 12 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وشهدت المواجهات فوز ايبسويتش تاون على كريستال بالاس 3-2، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتوقف رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط.

كما فاز نوتينجهام فوريست على استون فيلا 2-1، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتوقف رصيد استون فيلا عند نقطة واحدة.

وتعادل بورنموث مع برنتفورد 2-2، ليصل بورنموث إلى 3 نقاط، وبرنتفورد إلى 6 نقاط.

وتعادل أيضاً تشيلسي مع هال سيتي 2-2، ليصل تشيلسي إلى7 نقاط، وهال سيتي إلى 8 نقاط.

كما تعادل ليفربول مع فولهام بدون أهداف، ليصل ليفربول إلى 6 نقاط، وفولهام إلى نقطة واحدة.