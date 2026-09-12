النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الـ17 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس وفد النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، بمشاركة المستشار هيثم علي الشوكة، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة، وآليات تشكيل فرق التحقيق المشتركة، إلى جانب تبادل الممارسات والتجارب الناجحة بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.