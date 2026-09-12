راشد بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة في 12 سبتمبر / وام / قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في وفاة شقيقه الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، رحمه الله، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة في ضاحية البديع بالشارقة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.