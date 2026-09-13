ريباكينا تحرز لقب أمريكا المفتوحة وتعتلي صدارة التصنيف العالمي

نيويورك في 13 سبتمبر / وام / توجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب في النسختين الماضيتين، بنتيجة 6-4 و5-7 و6-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على ملعب آرثر آش في نيويورك .

وحققت ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً قبل انطلاق البطولة، لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، بعد تتويجها السابق في ويمبلدون 2022 وأستراليا المفتوحة 2026، لتضيف لقب أمريكا المفتوحة إلى سجلها للمرة الأولى، كما ستعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات مع صدور التصنيف الجديد، لتصبح أول لاعبة تمثل كازاخستان تحقق هذا الإنجاز.

وأنهت ريباكينا بذلك سلسلة من 20 انتصاراً متتالياً لسابالينكا في بطولة أمريكا المفتوحة، كما حرمتها من إحراز لقبها الثالث توالياً في البطولة، بعدما فرضت أفضلية واضحة في المجموعة الفاصلة بفضل قوة الإرسال وثبات الأداء من الخط الخلفي.