بطاقة "إسعاد" للطلبة المبتعثين في برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي

دبي في 13 سبتمبر / وام / أبرم مركز بطاقة "إسعاد" في شرطة دبي وبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مذكرة تعاون لتوفير البطاقة للطلبة المبتعثين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخصومات والعروض المتنوعة داخل دولة الإمارات وخارجها.

جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة من المبتعثين، حيث وقعها العميد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة "إسعاد"، والدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بحضور معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الابتعاث.

يأتي هذا التعاون انسجاماً مع إستراتيجية التعليم في دبي 2033 لدعم الطلبة المتفوقين وتحفيز مسيرتهم التعليمية في أرقى الجامعات.

يذكر أن برنامج الابتعاث يندرج ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 بمخصصات مالية تبلغ 1.1 مليار درهم لاختيار 100 طالب إماراتي سنوياً، في حين تقدم بطاقة "إسعاد"، التي أطلقت في مارس 2018، مزايا حصرية واسعة لحامليها.