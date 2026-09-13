وزير العدل: القانون ركيزة استقرار المجتمعات وتقدم الدول

أبوظبي في 13 سبتمبر / وام / أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساس لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة "اليوم العالمي للقانون" الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.

وأضاف معاليه أنه وانطلاقا من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاء لسيادة القانون، وصونا للحقوق، وتعزيزا لتنافسية الدولة واستقرارها.

وقال معاليه إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.