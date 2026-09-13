غرفة عجمان تشارك في معرض "وورلد فود موسكو 2026" لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية

عجمان في 13 سبتمبر / وام / تشارك غرفة عجمان، بوفد يضم ممثلين عن المصانع ومنشآت القطاع الخاص، في معرض "وورلد فود موسكو 2026"، الذي تستضيفه العاصمة الروسية "موسكو" خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري.

تستهدف المشاركة فتح أسواق خارجية واعدة أمام المنتجات المحلية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، فضلا عن بحث مجالات الشراكة مع الوفود العالمية والاطلاع على أحدث توجهات قطاع الأغذية والمشروبات.

وأوضحت جميلة النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتوسيع نطاق المشاركات الدولية للغرفة، بما يعزز حضور القطاع الخاص الإماراتي في الأسواق الخارجية ويفتح آفاقا جديدة للنمو.

وأشارت النعيمي إلى أهمية المعرض بوصفه منصة عالمية تركز على قطاعات الأغذية والزراعة والصناعات التحويلية والخدمات، لافتة إلى أن الحدث يستقطب أكثر من 81 دولة ونحو 1100 شركة عارضة وما يزيد على 150 خبيرا ومتحدثا.

وأكدت مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء أن التواجد في هذا الحدث يوفر للمصانع المحلية فرصة للاستفادة من النماذج الناجحة وأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تطوير قدراتها التنافسية وربطها بالأسواق الدولية، ويعزز في الوقت ذاته جاهزية القطاع الصناعي والغذائي في إمارة عجمان لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية بفاعلية.