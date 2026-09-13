نوريس ينطلق من المركز الأول في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

مدريد في 13 سبتمبر / وام / ينطلق مساء اليوم البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، من المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الـ 14 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما سجل مساء أمس أسرع زمن في التجارب التأهيلية على حلبة "مادرينغ" الجديدة في العاصمة الإسبانية "مدريد"، متفوقا بفارق 0.011 ثانية فقط على الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر بطولة العالم.

وسجل نوريس زمناً قدره 1:31.824 دقيقة في محاولته الأخيرة من الجولة الثالثة للتصفيات، ليحرز المركز الأول في الانطلاق للمرة الثالثة هذا الموسم والـ 19 في مسيرته، فيما جاء أنتونيللي ثانياً، وحل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الثالث، يليه ثنائي فيراري البريطاني لويس هاميلتون والموناكي شارل لوكلير.

وتشهد مدريد استضافة سباق جائزة إسبانيا الكبرى للمرة الأولى على حلبة "مادرينغ"، التي دخلت روزنامة بطولة العالم هذا الموسم، وتمتد بطول 5.414 كيلومتر، وتضم 22 منعطفاً، من بينها المنعطف الشهير "لا مونومنتال"، أحد أبرز التحديات الفنية في البطولة، فيما يقام السباق لمسافة 57 لفة بإجمالي 308.399 كيلومتر.

ويقام السباق اليوم وسط ترقب لمواصلة أنتونيللي تعزيز صدارته لبطولة السائقين، في ظل المنافسة القوية من نوريس وفيرستابن وهاميلتون، على أول ألقاب جائزة إسبانيا الكبرى التي تستضيفها حلبة "مادرينغ".