رئيس المحكمة الإتحادية العليا: الإمارات تواصل تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة

أبوظبي في 13 سبتمبر / وام / أكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الإتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، حفظها الله، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا، وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني.

وقال معاليه، بمناسبة "اليوم العالمي للقانون" الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن هذا اليوم يجسد أهمية الدور الذي يؤديه القانون والقضاء في حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم استقرار المجتمع واستدامة التنمية.

وأكد معاليه أن كفاءة القضاء وجودة أحكامه ووضوح تطبيق القانون تشكل عناصر أساسية في تعزيز الثقة ودعم البنية التشريعية، وستظل سيادة القانون وعدالة القضاء وجعل محورهما الأول هو "الإنسان"، من الركائز الأساسية لمسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل والريادة العالمية.