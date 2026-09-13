"الشارقة للإذاعة والتلفزيون" تستكشف الجيل الجديد من تقنيات الإعلام في مؤتمر البث الدولي بهولندا

أمستردام في 13 سبتمبر / وام / يشارك وفد من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في فعاليات معرض ومؤتمر البث الدولي (IBC 2026)، المقام في العاصمة الهولندية "أمستردام" خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بهدف الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل صناعة البث والإنتاج الإعلامي.

وبحث الوفد خلال لقاءاته المهنية مع الخبراء وممثلي الشركات العالمية فرص الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسجل حضورا بارزا في غرف الأخبار والإنتاج والأرشفة وإدارة المحتوى، إلى جانب تقنيات الأتمتة وحلول البث والإنتاج الرقمي المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتسريع وصول المحتوى إلى الجمهور.

وشملت جولة الوفد، في الحدث العالمي الذي يجمع نحو 1300 عارض و45 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، الاطلاع على أجنحة الشركات المتخصصة في البنى التحتية الرقمية، وسير العمل السحابي، والإنتاج الافتراضي، وتقنيات توزيع المحتوى والتصوير والصوت.

وتأتي هذه المشاركة امتدادا لنهج الهيئة الإستراتيجي في متابعة التحولات المتسارعة التي يعيشها قطاع الإعلام العالمي، وتعزيز جاهزية بيئة العمل لديها عبر تبني التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات والعمليات الفنية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

ضم وفد الهيئة المشارك في المعرض كلا من الشيخ عمر بن حميد القاسمي مدير العمليات الفنية الإذاعية، وراشد مطر راشد الطنيجي رئيس قسم تكنولوجيا البث، وأمل عبد الرحمن المرزوقي رئيس قسم التجهيزات المركزية والاستديوهات، وحميد محمد الأنصاري المعيني مهندس تكنولوجيا البث التلفزيوني، وخنساء حسن الأميري رئيس قسم الخدمات الرقمية، وماجد سلطان ماجد القاسمي محرر فيديو.