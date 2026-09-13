وكيل وزارة العدل: الإمارات شريك فاعل عالميا في تعزيزسيادة القانون ومواكبة تحديات المستقبل

أبوظبي في 13 سبتمبر / وام / أكد سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، يشكل محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.

وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، حفظها الله، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الإقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

وأضاف أن التحديات القانونية والأمنية أصبحت أكثر ترابطا عالميا ،مما يجعل سيادة القانون ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الدولي.

وأكد في هذا الإطار أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل في المبادرات والجهود الدولية، وتطوير شراكاتها القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والممارسات المتقدمة، بما يدعم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.