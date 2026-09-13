وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: سيادة القانون ركيزة التنمية وضمانة الحقوق

​أبوظبي في 13 سبتمبر / وام​ / ​أكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية، والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.

​​وقال معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقانون، إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.

​​وأضاف معاليه أن دائرة القضاء في أبوظبي تمكنت من إحداث قفزات نوعية في تطوير بنيتها القضائية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، مستفيدة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق سهولة الوصول إلى العدالة وتسريع جميع الإجراءات القضائية.

​​وأشار معاليه إلى التزام الدائرة بمواصلة التحديث والتطوير لترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي إقليميا ودولياً، موجهاً التحية والتقدير لجميع الكوادر القضائية والإدارية والشركاء القانونيين على جهودهم المخلصة في إعلاء راية الحق والعدالة.