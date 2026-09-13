المهر "روميو إيه تي" يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في دونكاستر

لندن في 13 سبتمبر / وام / توج المهر "روميو إيه تي" بشعار وذنان ريسنغ بلقب المحطة الـ 13 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أمس على مضمار دونكاستر العريق في المملكة المتحدة، ضمن أجندة النسخة الـ 33 للكأس الغالية، في ختام الديربي العربي الإنجليزي وبالتزامن مع احتفالات مهرجان سانت ليجر التاريخي بعامه الـ250.

وواصلت سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها وحضورها المميز في أبرز المضامير العالمية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموه المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم السباقات والمهرجانات الدولية.

وشهد مضمار دونكاستر حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 50 ألف متفرج ضمن فعاليات مهرجان سانت ليجر التاريخي، في مشهد يعزز القيمة الجماهيرية للمحطة البريطانية، ويرسخ حضور الكأس الغالية والخيل العربي في واحد من أعرق وأبرز مهرجانات السباقات بالمملكة المتحدة.

ونجح المهر "روميو إيه تي"، المنحدر من نسل (إيه إف البراق × توازن بنت مسيو الموري)، ملك وذنان ريسنغ، في تقديم عرض قوي بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس توم ماركواند، قاده إلى تحقيق أول انتصاراته في سباقات الفئة الأولى، والتتويج بلقب كأس رئيس الدولة – الديربي العربي الإنجليزي، الذي أقيم لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية، وخصص للمهور والمهرات العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات، بجوائز مالية بلغت 250 ألف جنيه إسترليني.

وشهد السباق منافسة قوية بين مجموعة من أبرز الخيول العربية في هذه الفئة العمرية، قبل أن يظهر "روميو إيه تي" سرعة قوية في المراحل الأخيرة، ويستجيب ببراعة لتوجيهات فارسه توم ماركواند، ليتقدم على منافسيه ويفرض تفوقه في عمق المستقيم، ويحسم اللقب بفارق طول ونصف الطول عن "لفان" بشعار الوسمية ريسنغ.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن قدره 2:18:05 دقيقة، فيما جاء بطل الديربي العربي الفرنسي "سبعان الشحانية" في المركز الثالث، بفارق تسعة أطوال عن الوصيف، وحل "الشارد" في المركز الرابع، وجاء "أشجع" خامساً، بينما أكمل "زايين سنتينيل" ترتيب الخيول المشاركة.

وكان "روميو إيه تي" قد رسخ مكانته بين أبرز الخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات، بعد فوزه بلقب جائزة داماس للفئة الثالثة، وحلوله وصيفاً في الديربي العربي الفرنسي للفئة الأولى على مضمار شانتيي، قبل أن يعود إلى دونكاستر ويعوض وصافته الفرنسية بانتصار كبير منحه أول ألقابه في سباقات الفئة الأولى.

كما منح الفوز "وذنان ريسنغ" لقب محطة دونكاستر للعام الثاني على التوالي، بعدما توج "ليبو دي كارير" بطلاً لنسخة 2025، لتواصل وذنان حضورها القوي في الديربي العربي الإنجليزي وتضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها في سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وبهذا الإنجاز، انضم "روميو إيه تي" إلى سجل أبطال محطة دونكاستر، الذي يضم نخبة من أبرز الخيول العربية، من بينهم "حيان" بطل 2019، و"هتال" بطل 2020، و"عابس" بطل 2021، و"الدوحة" المتوجة في 2023، و"لوسيل" بطل 2024، و"ليبو دي كارير" بطل النسخة الماضية.

حضر السباق وسارك في مراسم تتويج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب ممثلي منظمة سباقات الخيل العربية في المملكة المتحدة وإدارة مضمار دونكاستر.

وقال سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته محطة دونكاستر، وما شهدته من مستوى فني وتنافسي قوي وحضور جماهيري تجاوز 50 ألف متفرج ضمن مهرجان سانت ليجر التاريخي، بما يجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية في أعرق المضامير والفعاليات الدولية.

وأكد أن النجاحات المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية تأتي ثمرة للدعم الكبير والرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه المستمر بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وتعزيز حضوره في أهم المضامير العالمية.