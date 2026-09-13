عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

عجمان في 13 سبتمبر / وام / قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة بضاحية البديع في الشارقة.

وأعرب سموه عن تعازيه الخالصة، إلى سمو نائب حاكم الشارقة، وأبناء وذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية.