26 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني المشارك في "خليجي 27"

أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام / أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لخوض نهائيات كأس الخليج العربي "خليجي27" والمقررة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة 26 لاعبا بقيادة المدرب الكرواتي زالاتكو داليتش، وهم كل من خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وزايد الزعابي، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وساشا ايفكوفيتش، ولوكاس بيمنتا، وايريك دي مينيزيس، وروبن فيليب، ولون بيريرا، وعبد الله حمد، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خمينيز، وحارب عبدالله، وبرونو دي اوليفيرا، وعلي صالح، ويوري سيزار، وريتشارد أكونور، وجويلهرم داسيلفا، وسلطان عادل، وعثمان كمارا.