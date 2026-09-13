مذكرة تفاهم بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"يولر هيرميس" لتعزيز مشاريع التصدير والبنية التحتية

أبوظبي في 13 سبتمبر / وام / أبرمت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة "يولر هيرميس"، التي تتولى إدارة نظام ائتمان الصادرات بالنيابة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف إرساء إطار لشراكة طويلة الأمد تركز على الدعم المشترك والحد من المخاطر المرتبطة بمشاريع التصدير والبنية التحتية على المستوى الدولي.

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد تهلك، مدير إدارة الدعم المؤسسي لدى "الاتحاد لائتمان الصادرات"، ويان فيليب آبكنغ وتوماس باوم، عضوا الإدارة التنفيذية لشركة "يولر هيرميس".

وتمهد هذه المذكرة الطريق أمام مباحثات تستهدف إبرام اتفاقية شاملة لإعادة التأمين توفر إطاراً دائماً لإعادة تأمين مخاطر ائتمان الصادرات الناجمة عن التعاملات المرتبطة بالموردين من دولة الإمارات وألمانيا، وتشمل إمكانية التعاون المشترك في الأسواق الأخرى.

ويتيح الإطار المقترح للمذكرة لكلا الطرفين استكشاف وتحديد معاملات ائتمان الصادرات المُثلى للتعاون الثنائي، وتقييم المشاركة في كل معاملة على حدة، وفقا لمحفظة منتجات كل طرف وشروط الأهلية ومعايير تقييم المخاطر والمتطلبات الدولية المعمول بها.

ويأتي توقيع المذكرة في ظل الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الخليج في مجال ضمان ائتمان الصادرات، حيث نجح البرنامج الرسمي الألماني لضمان ائتمان الصادرات خلال عام 2025 في توفير تغطية لمشاريع وعقود في المنطقة بلغ إجمالي قيمتها نحو 1.4 مليار يورو، مسجلا ما يقارب ضعف القيمة المسجلة في العام السابق.

وتستند هذه الخطوة إلى نجاح التعاون القائم بين الطرفين في إطار اتفاقية إعادة التأمين المبرمة بينهما في العام 2024 لتغطية معاملة ائتمان صادرات كبرى في جمهورية العراق، والتي جسدت الفوائد المتبادلة للتعاون الوثيق في مجال ائتمان الصادرات المدعوم رسمياً، وشكلت أساساً متيناً للمضي قدماً في الجهود المشتركة ضمن المعاملات المستقبلية.

وتعكس هذه الشراكة استمرار التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بتوطيد أواصر التعاون مع مؤسسات ائتمان الصادرات الدولية، وإرساء آليات لتقاسم المخاطر من شأنها تعزيز الفرص المتاحة للمصدرين والموردين في دولة الإمارات، بما يرسخ دور الشركة في تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمساهمة في استمرار نمو وتنويع الصادرات الإماراتية غير النفطية.