مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي يستهل أنشطته لسبتمبر ببرامج تعزز الهوية الوطنية

العين في 13 سبتمبر / وام / استهل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، فعالياته لشهر سبتمبر بحزمة متكاملة من البرامج والورش الثقافية والتراثية والفنية، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الوطنية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم محاضرات تثقيفية شهدت حضورا واسعا، أبرزها محاضرة "كيف تبني عقلاً أكثر مرونة؟" للدكتور محمد الأحبابي، ومحاضرة "خُلُقٌ يُبنى وأثرٌ يبقى" للأستاذة عائشة المهيري التي سلطت الضوء على نهج الشيخة الدكتورة شما في ترسيخ القيم المجتمعية المستدامة.

وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، استضاف المركز طالبات مدرسة أم كلثوم الثانوية بمدينة العين في سلسلة ورش تفاعلية، شملت التثقيف البيئي وإعادة التدوير، وجلسات حوارية حول عطاء المرأة الإماراتية ضمن برنامج "إرث زايد"، إلى جانب تطبيقات عملية في الحرف التراثية كالتلي والكروشيه والفنون التشكيلية.

ويواصل المركز تنفيذ مبادراته المجتمعية، ومنها استقبال الأعمال ضمن المشاركة الفنية "هي ترسم ملامح الغد" احتفاء بالمرأة الإماراتية، بما يدعم جهوده المستمرة في توفير مساحات مستدامة للإبداع والمحافظة على الموروث الأصيل.